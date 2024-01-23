Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) можуть бути на початку осені 2024 року.

"За всіх сприятливих умов перші поховання можуть бути на початку осені цього року. А почати будувати наприкінці весни, у травні", - сказала Лапутіна в інтерв'ю виданню NV.

Вона зазначила, що згідно із законодавством, відповідальність за поховання лежить на місцевій владі.

"І тут важливо, як місцева влада ставиться до меморіальної роботи. Адже військовий має бути похований відповідно до церемоніалу. Має бути ритуал, почесна варта, український прапор. У статуті ЗСУ це вже передбачено", - додала вона.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

19 серпня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді біля Києва наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.