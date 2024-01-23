також у роздiлiСуспiльство
Сергій Лещенко закликає припинити підтримку українських біженців
Нацполіція збільшить ще на кількасот кількість камер на дорогах
Сина скандального Гринкевича оголосили в розшук
Викрито схему для ухилянтів за участю судді
Кабмін затвердив порядок перевірки військовослужбовців на вживання алкоголю
Енергопостачальник YASNO визначив понад 70 тисяч боржників, яких можуть відключити
В Чернігові затримали адвокатку за допомогу ухилянтам
Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі несплати
Енергосистема України продемонструвала певний запас міцності
ГУР отримав секретні дані з російського підприємства
В Україні з 1 січня відбулась індексація пенсій
Соцопитування: Більшість українців вірить в перемогу Україну
В ЗСУ вже прогнозують, що наступний рік може бути ще важчим
Ігнат: Росія нарощує виробництво дронів
В "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
В НБУ повідомили, до яких наслідків привели проблеми у "Київстар"
СБУ: Відновлення роботи "Київстару" потребує часу

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) можуть бути на початку осені 2024 року.

"За всіх сприятливих умов перші поховання можуть бути на початку осені цього року. А почати будувати наприкінці весни, у травні", - сказала Лапутіна в інтерв'ю виданню NV.

Вона зазначила, що згідно із законодавством, відповідальність за поховання лежить на місцевій владі.

"І тут важливо, як місцева влада ставиться до меморіальної роботи. Адже військовий має бути похований відповідно до церемоніалу. Має бути ритуал, почесна варта, український прапор. У статуті ЗСУ це вже передбачено", - додала вона.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

19 серпня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді біля Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК у Гатненській громаді біля Києва наприкінці листопада і ввести в експлуатацію його першу чергу до кінця року.

7 грудня в Мінветеранів презентували громадськості ескізний проєкт НВМК і візуальні проєкти уніфікованих надгробних плит.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0