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Президент України Володимир Зеленський у День Соборності нагородив українців, які відзначилися в захисті суверенітету і територіальної цілісності України, повідомляє пресслужба глави держави.

"В урочистій церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, взяли участь медичні працівники, волонтери, військовослужбовці, енергетики, представники місцевої влади", - йдеться в повідомленні пресслужби на офіційному сайті.

Як повідомляється, Зеленський вручив нагороду президента України "Хрест бойових заслуг" десятьом військовослужбовцям Збройних сил України. Також державними нагородами було відзначено цивільних осіб за розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку.

"Хочу подякувати вам за той прояв міцності, об’єднання, сили, яку ви всі продемонстрували із самого початку російського вторгнення. Дякую, що зберегли нашу державу. Дякую, що захистили її. За це вам велика вдячність від мене особисто й від усього нашого народу", - сказав Зеленський.

Президент побажав усім присутнім здоров'я та перемоги над російським ворогом.

На церемонії нагородження також були присутні: міністр оборони України Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Олексій Кулеба, секретар РНБОУ Олексій Данілов.

 
ForUm

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