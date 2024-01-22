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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що в ЄС є одностайне розуміння країнами-членами співтовариства того, що підтримку Україні в її протистоянні російській агресії потрібно надавати більше і швидше.

Про це він заявив у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому першим питанням порядку денного стояла Україна.

"Міністри погодилися, що нині - не час, щоб послабити нашу підтримку Україні. Навпаки - це момент, щоб робити більше і швидше. Це слова, яким я надаю перевагу: більше і швидше, з фінансовими ресурсами, військовим обладнанням, навчанням солдатів і всім, що потрібно Україні для оборони. Ми продовжуватимемо працювати, щоб зробити допомогу передбачуваною", - сказав високий представник.

За словами Борреля, Україна "залишається топпріоритетом для нас перед обличчям триваючої російської агресії... що також є загрозою для безпеки в Європі". "Як завжди, про останній розвиток подій нас поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за допомогою відеоконференції. Підсумовуючи: Росія не досягла жодного прогресу на полі бою, зазнаючи значних втрат. Путін перед його запланованим переобранням у березні (ви можете тільки припустити результат цих виборів), продовжує з атаками дронами, ракетами. Але Україна також досягла важливих військових успіхів, зокрема в Чорному морі, де російський флот був змушений відійти для того, щоб уникнути українських ракет", - деталізував він.
ForUm

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