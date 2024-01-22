Наразі нема потреби мобілізувати в Україні 500 тисяч людей. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю 4 News.

"Я поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів. Все це дає український бюджет", - додав він.

Раніше Зеленський зазначив, що питання мобілізації це, передусім, питання справедливості.