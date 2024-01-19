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Міністерство інфраструктури Польщі найближчим часом надасть Євросоюзу свої пропозиції щодо внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, повідомив заступник глави відомства Павел Ганцаж послу України в Польщі Василю Зваричу.

"Павел Ганцаж повідомив своєму співрозмовнику, що Польща найближчим часом презентує на форумі ЄС свої пропозиції щодо внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра наголосив, що зусилля Польщі в цьому напрямі спрямовані на вироблення сприятливих умов для обох сторін", - повідомляється на офіційному сайті польського Міністерства інфраструктури.

Зазначено, що на зустрічі також було обговорено необхідність повного виконання українською стороною домовленостей, яких було досягнуто під час двосторонніх зустрічей і які містяться в угоді, підписаній 16 січня 2024 року між міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком і представниками польських перевізників. В обмін на їх виконання протестувальники погодилися до 1 березня розблокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
ForUm

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