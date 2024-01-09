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Киянам бажано дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19. Про це сказано у повідомленні Київської міської державної адміністрації у понеділок, 8 січня.

У КМДА заявили, що вдягати маски закликала Всесвітня організація охорони здоров’я, тому жителям столиці варто знову повернутися до протиепідемічних правил. 

"Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти", – йдеться у заяві.

У КМДА наголосили, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом, а за появи симптомів звертатися до сімейного лікаря.
ForUm

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