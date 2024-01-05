Україна отримала 31 танк Abrams два місяці тому, але так і не вивела їх на поле бою, тому що на танки варто встановити додаткову броню, щоб захистити їх від вибухівки, яку можуть скидати російські безпілотники. Про це повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що найбільшою загрозою для танків з обох сторін зараз, на рівних із мінами, є безпілотники.

Abrams - одні з найкраще захищених танків у світі. Але вони не є невразливими для нападу. Особливо вони вразливі перед FPV-дронами, адже безпілотники можуть вражати саме там, де Abrams мають найтоншу броню - у верхній частині та вздовж боків.

Аналітик Габріель Сілвейра пояснив, що товщина броні на даху Abrams - лише 25 мм. Дрон навіть зі старим протитанковим зарядом може пробити це місце і вбити чи поранити члена екіпажу, а також пошкодити електронні компоненти чи підпалити танк.

Бічна броня Abrams - теж проблемна, пише видання. З боків танк оснащений дещо застарілими бортами з композитної броні. Решта ж корпусу закрита простими сталевими бортами.

Раніше українці вже оснащували свої танки додатковим захистом від дронів. Вони додавали каркаси, рейки та динамічну броню. Таким чином посилили британські Challenger 2 та німецькі Leopard.

Forbers пише, що для Abrams найкращим захистом стали б решітки, прикручені до бортів та верху танку. Вони дозволили б підірвати заряд, що несе безпілотник, за кілька сантиметрів від корпусу танку.