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Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи в окупованому Севастополі та Євпаторії і подякував українським пілотам і всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

"2 січня міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного і ще дев'ятьма генералами ЗСУ". Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту з Севастополя і Євпаторії 4 січня і вкотре дякую пілотам Повітряних сил і всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше у Страткомі ЗСУ повідомили, що було уражено командний пункт російських військ поблизу Севастополя. "Сьогодні близько 15:00 Збройні сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Слава Збройним силам України!", - повідомляється в телеграм-каналі Страткому ЗСУ.

Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" і видання "Крим.Реалії" повідомили, що в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Севастополі та Євпаторії.
ForUm

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