У Києві рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закриють із 9 грудня для термінового проведення ремонту перегінного туннелю, роботи триватимуть близько 6 місяців. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українськi Новини.

"У зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" доведеться повністю зупинити до завершення робіт. Таке рішення прийняте сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА", - йдеться у повідомленні.

Як інформує КП "Київський метрополітен", станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

КМДА зазначає, що зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро - вимушений крок для уникнення в подальшому позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

Зараз через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

КМДА зазначає, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні, із застосуванням механізованого та немеханізованого способу.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.