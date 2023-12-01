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Європейська комісія збирається 12 грудня опублікувати фінальний проект плану, як вона буде використовувати на користь України російські активи, заморожені в ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію Bloomberg

План Єврокомісії передбачає запровадження податку на надприбутки від використання заморожених активів. Він міститиме застереження, що новий податок не вплине на "національні податки чи інші заходи".

Як нагадує Bloomberg, доля плану залежить від зустрічі Єврокомісії з експертами від країн-членів ЄС 6 грудня, які мають висловити застороги щодо використання активів РФ.

Такі з них, як Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург раніше виступили проти прискорення процесу й закликали до поступовішого підходу – приміром, почати не з законодавчої пропозиції, а більш неформального документа.

Ухвалення плану 12 грудня Єврокомісією дозволить лідерам ЄС розглянути його на саміті в Брюсселі, який відбудеться пізніше того ж тижня.

Європейський Союз в останні місяці активно обговорює, як реалізувати можливість застосування податку на надприбутки, отримані від росактивів, і спрямувати ці кошти на відновлення України.

За оцінками, в ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських суверенних активів, що потрапили під санкції, причому більшість з них – у кліринговому центрі Euroclear, що базується в Бельгії.

Згідно з даними за жовтень, підсанкційні російські активи у Euroclear принесли майже 3 мільярди євро прибутку з моменту їхнього заморожування.
ForUm

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