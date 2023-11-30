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Обіцяний Євросоюзом 1 млн боєприпасів для України точно буде поставлено, питання тільки в графіку доставки, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"100%, що мільйон буде доставлено, питання тільки в графіку доставки", - сказав він у штаб-квартирі НАТО під час спілкування зі ЗМІ після першого засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС.

Відповідаючи на запитання, чи буде обіцяні снаряди поставлено до березня 2024 року, Кулеба сказав: "Не знаю, залежить від них".

"Я не бачу відсутності політичної волі поставити мільйон і більше снарядів. Я реально бачу, що колеги переоцінили технічну можливість країн виготовити, знайти і закупити ці снаряди", - пояснив він.
ForUm

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