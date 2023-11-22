80,3% українців вважають геноцидом дії Росії в Україні після повномасштабного вторгнення, свідчить дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" спільно з компанією "Оперативна соціологія".

На запитання, чи вважають респонденти дії Росії в Україні після повномасштабного вторгнення геноцидом українців, 80,3% - вважають, що це однозначно геноцид, 12,4% - це воєнні злочини з ознаками геноциду, 4,2% - оцінку злочинам треба давати після завершення війни, 0,8% - не вважають, 0,2% - інше, 2,1% не відповіли.

Соціологічне дослідження "Обізнаність громадян України з історією країни, ставлення до подій і постатей історії та державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам'яті" проводили на замовлення Українського інституту національної пам'яті в липні-серпні 2023 року. Було опитано 1 875 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,26%.