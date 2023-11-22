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Реєстр завданих Росією збитків почне діяти в першому кварталі 2024 року, розраховує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Головним ресурсом для українського відновлення має стати конфіскація заморожених на Заході російських активів. Працюємо над тим, щоб принцип "росія заплатить" утілився в життя вже наступного року", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, Компенсаційний фонд, з якого здійснюватимуть виплати, має наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів.

"Це близько EUR300 млрд суверенних активів і ще EUR28 млрд приватних, які зберігаються в ЄС та інших розвинених країнах", - наголосив він.

За словами Шмигаля, сьогодні у створенні Реєстру збитків беруть участь 43 країни та Євросоюз.

"Незабаром буде затверджено правила й процедури його роботи. Очікуємо, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти", - заявив прем'єр.
ForUm

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