22-річний український воротар ФК "Бенфіка" Анатолій Трубін потрапив в "чорний список" через те, що вчасно не повернувся з-за кордону в Україну.

Про це йдеться в оновленому списку українських спортсменів, які вчасно не повернулися з-за кордону, передають Українськi Новини.

Міністерство молоді та спорту України оновило перелік спортсменів, які не повернулися в Україну.

До списку потрапили 304 атлети, зокрема провідні виконавці національної футбольної команди.

До оновленого переліку "втікачів" внесли нові імена.

Усі ці спортсмени виїхали за межі України за спеціальними дозволами міністерства, але не повернулися після завершення встановлених термінів.

Найпомітніші в списку – українські футболісти із європейських чемпіонатів Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віктор Циганков.

З'явився в списку вихованець донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько, який загадково зник в бельгійському аеропорту, коли команда U-19 поверталася з виїзного поєдинку Юнацької ліги УЄФА.

Згодом його батько підтвердив втечу сина до Росії.

Футболісти та інші атлети виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не повернулися.

Натомість перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань.

Кабінет міністрів дозволив спортсменам виїжджати закордон у травні торік.

Після запровадження військового стану чоловікам від 18 років без спецдозволів виїхати за межі України неможливо.

Атлетам дозволили їхати на змагання в інших країнах на 30-денний термін за умови повернення на батьківщину.

Порушення цих вимог теоретично змусить атлетів відповідати перед законом на загальних підставах.