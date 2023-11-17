Міністерство внутрішніх справ (МВС) оголосило офіційні ціни на автомобільні номери - від 4 тис. грн до 80 тис. грн, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

"Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанов уряду від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 4 червня 2007 р. № 795 у частині актуалізації вартості платних номерних знаків", - написав він у фейсбуці.

Як повідомив Драп'ятий, з урахуванням високого попиту та обмеженої пропозиції змінено вартість окремих платних номерних знаків, а саме: 0001, 0007 і 7777 - 80 000 грн; чотири однакові цифри (крім 6666 і 7777) - 50 000 грн. ; послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 і 0009 - 50 000 грн.; двох послідовних пар однакових цифр - 15 000 грн.; з послідовних цифр 0123 і 1234 - 15 000 грн; починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові - 10 000 грн;

З огляду на низький попит та високу пропозицію суттєво зменшено вартість номерних платних знаків з цифрою "6", а саме: цифр 0006 та 6666 - 10 000 грн; з чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 - 4000 грн; з чотирьох цифр, три з яких 6 і розташовані підряд - 4000 грн.

Оновлена вартість платних номерних знаків зазначена без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.

Як повідомляється, на підставі аналізу з використанням методу попиту і пропозиції платні номерні знаки на певні цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів - встановлюється єдина вартість на рівні 2000 грн.

Як зазначив Драп'ятий, платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерних знаків (цифрових комбінацій) є безкоштовними.

"У контексті цього питання зауважу, що актуалізація вартості платних номерних знаків відбулася після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія https://e-driver.mvs.gov.ua/blog. Менш ніж за чотири місяці впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 000 разів", - повідомив заступник міністра МВС.

За його словами, наступним кроком буде доставка номерних знаків поштовим зв'язком і надання можливості суб'єктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка.