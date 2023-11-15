Схемы, возглавляемые Данилом Гетманцевым, приводят к снижению налоговых поступлений в бюджет, росту цен на товары и услуги, а также к снижению инвестиционной привлекательности Украины. Такое мнение высказано в материале, опубликованном изданием Spilno.net.

По мнению издания, Гетманцев причастен также к другим негативным тенденциям, а именно: к незаконному взиманию налогов с предприятий малого и среднего бизнеса, завышению тарифов на государственные услуги, сговору между чиновниками и бизнесом для получения государственных контрактов.

Деятельность Гетманцева, утверждает издание, наносит ущерб обороноспособности страны, поскольку приводит к снижению доходов бюджета, которые могут быть направлены на закупку оружия и боеприпасов.

Гетманцев, по данным Spilno.net, опирается на народного депутата от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Игоря Абрамовича и бывшего и.о. начальника департамента защиты экономики Нацполиции Сергея Вязьмикина.

«Именно два этих персонажа СМИ считают исполнителями схемы по выдавливанию денег из производителей спирта и других подакцизных товаров. В частности, по этим данным Игорь Абрамович и бывший заместитель начальника НПУ при министре внутренних дел Авакове Игорь Купранец создали эдакий коррупционный спрут. Роль Вязьмикина – вместе с Купранцом обеспечивать связь с коррумпированными коллегами в МВД и гарантировать соответствующее силовое прикрытие коррупционных действий», пишет издание.

В схеме, по утверждению Spilno.net, задействованы директор Департамента контроля за подакцизными товарами Элеонора Шкода» и и.о. заместителя председателя ГНС Евгений Сокур, находящиеся под плотным влиянием Гетманцева.

«Повод для проверки, а следовательно, для дальнейших поборов с предприятий создает департамент контроля над подакцизными товарами. Ловкие проверяющие по указанию сверху приписывают тому или иному производителю нарушения, которых на самом деле вовсе нет, - говорится в материале. - Если на таком предприятии не согласны выплатить откупного наличными, проверяющие останавливают производство и начинают кошмарить его партнеров – покупателей и поставщиков».

По словам Spilno.net, ежемесячный объем взяток налоговикам и силовикам только в спиртовой отрасли оценивают в 4 млн. долларов. По имеющимся оценкам СМИ, в коррупционные сети удалось загнать и регулярно «обелечивать» около полутора десятков спиртзаводов.

Издание ссылается на сообщения СМИ о том, что теневыми поборами, в частности, на Львовщине, уполномочены заниматься доверенные лица. «Их пасет без устали хорошо известный и за пределами области Игорь Кривецкий, больше известный как криминальный авторитет по прозвищу «Пупс»».

Подводя итоги, авто публикации настаивает на необходимости провести расследование деятельности Гетманцева и его сообщников, привлечь виновных к ответственности и реформировать налоговую службу, чтобы предотвратить коррупцию в будущем.