Головна інспекція Міноборони доповіла про результати перевірки обставин ракетного удару по військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади, усі винні в трагедії будуть покарані згідно з законом, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулося. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека", - написав він у фейсбуці.

Міністр зазначив, що на місці нагородження жодних централізованих заходів безпеки вжито не було. Слідство у цій справі триває, зокрема, його веде ДБР.

"Усі, хто винен у цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", - заявив він.

Також у відповідях на коментарі до публікації Умєров повідомив, що "врегулювання порядку оголошення заохочень та вручення відзнак включено в доручення".