Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав про порушення Росією міжнародних переговорів протягом останніх 30 років і наголосив, що тактика Кремля залишалася незмінною в багатьох війнах - "убивати, брехати й заперечувати".

У своїй публікації в Х (Twitter) глава МЗС перерахував результати низки переговорів з РФ, які порушив Кремль. Зокрема, він нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, де Росія погодилася "поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України", а також "утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України".

Також він згадав Договір про російсько-українську дружбу 1997 року, яким Росія погодилася поважати територіальну цілісність України й "підтвердила непорушність кордонів" між двома країнами, що також було порушено 2014 року.

Крім цього, Кулеба вказав на Стамбульський саміт ОБСЄ 1999 року, коли Росія зобов'язалася вивести свої війська з Придністровського регіону Молдови та Грузії до кінця 2002 року, а також на Угоду про припинення вогню з Грузією 2008 року після російської агресії проти країни.

Глава МЗС нагадав про Іловайську трагедію та інші "гуманітарні коридори смерті", а також Мінські угоди 2014 й 2015 років. Він також відзначив Чорноморську зернову ініціативу 2022 року, здійсненню якої РФ перешкоджала, а рік потому вийшла в односторонньому порядку.

"Я зосередився лише на угодах, укладених із Росією для вирішення конкретних питань і конфліктів. Я вже не кажу про майже 400 міжнародних договорів, які Росія порушила з 2014 року. Тут не можна робити жодних висновків, крім того, що ніхто не може всерйоз використовувати слова "Росія" й "переговори" в одній фразі. Путін - завзятий брехун, який обіцяв міжнародним лідерам, що не нападатиме на Україну за кілька днів до вторгнення в лютому 2022 року", - заявив глава МЗС.

Він наголосив, що тактика "Росії залишалася незмінною в багатьох війнах за останні три десятиліття: вбивати, хапати, брехати й заперечувати".

"Чому хтось щиро вірить, що Росія 2023 року чимось відрізняється від Росії 1994-го, 1997-го, 1999-го, 2008-го, 2014-го, 2015-го і 2022 років?", - додав Кулеба.