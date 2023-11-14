Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що повідомлення російських ЗМІ про перегрупування військ на Херсонщині – теж елементи ведення бойових дій.

Про це вона сказала в етері телемарафону.

"Херсонщина для росіян, напевно, з початку повномасштабного вторгнення була зоною прийняття непростих рішень. Просто не зажди вони в цьому зізнавалися. Але сьогодні треба розуміти, що такі інформаційні вкиди – це теж елементи ведення бойових дій. Ворог заміряє нашу стійкість, готовність протидіяти і готовність зреагувати на те, як він поводиться. Ми не дозволяємо їм диктувати нам свої умови, чи продовжуємо діяти за власним планом", – сказала вона.

Речниця наголосила, що Сили оборони вже неодноразово зауважували, що ведуть бойові дії в різний спосіб. Переважно це контрбатарейна боротьба – українські захисники продовжують вибивати ворога з тих позицій, які дозволяють їм поки що потужно обстрілювати правий берег. Також оборонці продовжують боротьбу, яка спрямована і на знищення авіаційного потенціалу ворога.

Крім того, за словами Гуменюк, є ще ряд бойових дій, які не обговорюються саме для того, щоб у ворога була підвищена нервовість, підвищений морально-психологічний розлад.

"Такий стан ворожого війська нас задовольняє", – додала вона.