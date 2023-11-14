Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про заочний арешт чинного народного депутата, підозрюваного у справі про розкрадання газу на 2,1 млрд грн, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"13 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід чинному народному депутату України, який обґрунтовано підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією прокуратури, суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, й обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що цього депутата також обвинувачують у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці". 2 листопада 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення його в міжнародний розшук.

У САП не зазначають імені підозрюваного нардепа, йдеться про Ярослава Дубневича.

10 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно отриманого прибутку.

За інформацією НАБУ, він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили в січні 2018 року (епізод із розкрадання газу на 1,4 млрд грн) і в серпні 2020 року (епізод із розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки народний депутат не прибув до НАБУ для повідомлення йому про підозру уповноваженим прокурором САП зазначену процесуальну дію виконано в порядку статті 135 КПК України.

За версією слідства, протягом 2013-2017 років народний депутат України організував заволодіння природним газом підконтрольними йому посадовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн.