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Економіка

Валютні гойдалки: долар подешевшав, євро та злотий додали у ціні

Валютні гойдалки: долар подешевшав, євро та злотий додали у ціні

Національний банк України встановив офіційні курси іноземних валют на четвер, 20 серпня. У порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала, євро подорожчав, а польський злотий трохи втратив у вартості.

За даними НБУ, долар США 20 серпня коштує 44,70 грн. Порівняно з курсом, встановленим днем раніше, американська валюта подешевшала на 7 копійок. Водночас курс євро зріс на 3 копійки. Офіційна вартість одного євро сьогодні становить 51,86 грн.

Зміни торкнулися і польського злотого. 1 злотий коштує 11,98 грн, що на 1 копійку менше за попередній показник. Таким чином, за добу гривня дещо зміцнилася щодо долара та злотого, але послабилася щодо євро.

Варто враховувати, що офіційний курс НБУ та ціни валют у банках і обмінниках можуть відрізнятися. Готівковий курс формується залежно від ситуації на валютному ринку, попиту та пропозиції.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

курс валюткурс доларакурс єврокурс злотого
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