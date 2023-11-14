Президент України Володимир Зеленський анонсував на найближчий час переговори з лідерами країн-партнерів і нові пакети підтримки для армії.

"Провів сьогодні кілька нарад і з приводу наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Переговори з лідерами країн-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Можемо і маємо забезпечити абсолютно чіткий результат: яким не був би інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти і чути українців", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Він також подякував президенту Румунії Клаусу Йоганнісу і прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за відкриття центру підготовки пілотів у Румунії.