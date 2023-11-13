Черги на кордоні з Польщею продовжують рости. Тепер там знаходиться вже 2,5 тис. вантажівок. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Загалом ця блокада шкодить і Україні, і Польщі. Але ми бачимо, що з 6 числа такі дії польські перевізники продовжують", - зауважив він.

За його словами, нині залишається лиш один напрямок, де автівки більш-менш інтенсивно рухаються, по пункт пропуску Краківець.

"Черга, яка зараз створюється на території Польщі тих вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте. Станом на ранок 12 листопада це 2500 вантажівок, які чекають на можливість перетину кордону", - повідомив речник.

Демченко додав, що рух цим вантажівкам ускладнюють польські перевізники, які вчиняють дії з блокування під’їзних шляхів.

"Більшість цих транспортних засобів, які очікують в черзі на території Польщі в напрямку України, знаходяться на напрямку пункту пропуску Ягодин. Це понад 50%. Інші автівки - це на напрямку пунктів пропуску Рава-Руська та Краківець", - розповів він.

Речник ДПСУ висловив надії, що поляки такі дії припинять якомога швидше. Демченко нагадав, що завтра, 13 листопада, має відбутися зустріч представників України та Польщі з цього питання.