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Для початку масованих обстрілів української енергетики російські окупанти чекають на мінусову температуру. Таку думку 12 листопада висловив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, який транслював у YouTube канал "Рада".

"Мені здається, вони чекають на суттєве падіння температури, щоб вона тривалий час трималася на мінусі, і тоді будуть завдавати ударів. У такому випадку, безумовно, низька температура додає шкоди. Насправді тут немає якоїсь позначки, будь-яка мінусова температура вже підвищує ризики", – сказав Галущенко.

Водночас, він зазначив, що влітку ворог не припиняв атакувати енергетичну інфраструктуру України.

"Вони атаки не зупиняли насправді, вони атакували і влітку. Ми не деталізуємо інформацію, про які об'єкти ідеться і які наслідки... Поки ми не бачимо саме масованих атак, які були 10 жовтня [минулого року], коли вони використали під 100 ракет. Ми маємо інформацію, що вони до цього готуються, ми будемо відповідним чином реагувати", – підкреслив міністр.
ForUm

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