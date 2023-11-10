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Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною. Це "чітка позиція" Угорщини щодо цього питання, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан. Про це повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, 10 листопада.

Будь-яке таке рішення Євросоюзу вимагає одностайності 27 членів блоку, головною потенційною перешкодою для України наразі є Угорщина, пише Reuters. Орбан заявив, що ЄС "винен Угорщині гроші", але це не пов’язано зі спротивом його країни переговорам про вступ України до союзу.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини. Я хотів би чітко зазначити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди... Це не може бути пов’язане з питанням коштів, які Угорщина має право отримати", - сказав Орбан.

Євросоюз призупинив виділення коштів для Угорщини через питання верховенства права, нагадує Reuters.
ForUm

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