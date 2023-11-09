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Після повномасштабного вторгнення Росії проти України сумська компанія ТОВ «Енмаліт» організувала протиправну схему з постачання промислових насосів до країни агресора. Про це повідомили відповідні джерела. За їх словами, українське обладнання призначалося для потреб сталого функціонування об’єктів енергетичної галузі рф - «Липецької ТЕЦ» та «Волгоградська ТЕЦ», пише "Фром".

Суть схеми полягала в обході заборони експорту в терористичну росію. Для цього була спеціально створена турецька компанія «REZZAK POMPA VE EKIPMANLARI SAN. TIC.LTD.STI», яка зареєстрована в Анталії за адресою: Етілер Мах., Евлія Челебі Дж. № 23/106 Мурат паша. Саме ця компанія далі відправляла промислові насоси на російську компанію ООО «Севзапмаш».

За даними джерела, із наявних у розпорядженні російських митних документів відомо, що лише один експорт української продукції компанією ТОВ «Енмаліт» оцінюється мінімум у мільйон гривень. А таких постачань у країну агресора було кілька десятків.

 
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