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Україна евакуювала із Сектору Гази 36 громадян Молдови та понад 40 українців, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Говорив сьогодні з президентом Молдови Майєю Санду... Поінформував її про наші дії щодо захисту людей на Близькому Сході. Україна допомогла евакуювати вже 36 громадян Молдови із Сектору Гази. Врятовано також понад 40 громадян України", - розповів президент у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував Головному управлінню розвідки України та Міністерству закордонних справ, які займаються цим питанням.

Зеленський також привітав Молдову з рішенням Єврокомісії та заявив, що Україна та Молдова координуватимуть подальші кроки до Європейського Союзу.

"Для України та всієї Європи важливо, щоб Молдова була максимально успішною та стабільною. Допоможемо", - заявив Зеленський.
ForUm

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