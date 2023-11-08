У Берегівському районі затримали водія, який на блокпосту скоїв наїзд на прикордонника, повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області у вівторок, 7 листопада.

"Уранці 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про наїзд на прикордонника, який ніс службу на блокпосту в Берегівському районі... Встановлено, що аварія сталася на блокпосту в селі Яноші. Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем "Audi", здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги", - ідеться в повідомленні на сторінці у Фейсбук.

Підкреслюється, що військовослужбовця з численними травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Водія "Audi" освідчили - за кермом чоловік перебував тверезий. Слідчі затримали його в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За скоєне водієві загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває.