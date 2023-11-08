також у роздiлiНадзвичайні події
В МВС повідомили перші подробиці загибелі помічника Залужного
Окупанти протягом доби атакували Херсонщину 132 рази
Від нічного удару по Одесі постраждало вже 8 людей
Українські сили завдали успішного удару по по корвету і верфі в Керчі
МОЗ спростовує інформацію про карантин через спалах гепатиту А
Сили оборони ліквідували 850 окупантів та 24 танки
Семеро людей потрапили в лікарню Івано-Франківська з гепатитом А
Сили оборони знищили 18 "шахедів" та три ракети
Росія вже витратила на ракетні обстріли України майже 23 млрд доларів
Стало відомо, спалах якої небезпечної хвороби загрожує киянам
Барабаш: В Авдіївці очікують третьої, ще потужнішої, хвиля наступу окупантів
Під Авдіївкою збили Су-25
Ігнат: Ворог запускає "шахіди", щоб зібрати інформацію про ППО
Правоохоронці спіймали трійцю, що планувала теракти на Київщині
Адвоката, що насмерть збив військовослужбовця, заарештували
Кількість постраждалих від удару по "Новій пошті" зросла до 17
В Україні можуть почастішати повітряні тривоги
До Авдіївки більше не підвозять гуманітарну допомогу

У Берегівському районі затримали водія, який на блокпосту скоїв наїзд на прикордонника, повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області у вівторок, 7 листопада.

"Уранці 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про наїзд на прикордонника, який ніс службу на блокпосту в Берегівському районі... Встановлено, що аварія сталася на блокпосту в селі Яноші. Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем "Audi", здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги", - ідеться в повідомленні на сторінці у Фейсбук.

Підкреслюється, що військовослужбовця з численними травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Водія "Audi" освідчили - за кермом чоловік перебував тверезий. Слідчі затримали його в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За скоєне водієві загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0