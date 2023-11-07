Командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов’язків за посадою на час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу. Відповідне рішення прийнято Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним. Про це сказано у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 6 листопада.

"Офіційно! На час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу 03.11.2023, командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов’язків за посадою за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України. Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам", - сказано у заяві.

Нагадаємо, 6 листопада 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 бійців від удару росіян 3 листопада в прифронтовому селі у Запорізькій області.