Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що ціни на автогаз підвищилися на тлі логістичних проблем через черги на кордонах, при цьому він очікує зниження цін у грудні.

Про це Куюн повідомив в ефірі радіо Київ FM, передають Українські Новини.

"Суто логістична проблема: на кордонах черга зараз складає до двох тижнів, щоб виїхати бензовозам, а в нашому випадку - газовозам, треба чекати 2 тижні. Відповідно, щоб привезти колишній обсяг, треба більше цих машин, а їх більше немає. Через логістичний розрив не встигають привозити пальне, і є певний дефіцит, і він штовхає ціни вгору...На зовнішньому ринку все нормально, газу купа і ціна на нього нормальна, але привезти його необхідний обсяг не можемо. Це створює ресурсну нестачу і ціна зростає", - сказав він.

При цьому Куюн прогнозує, що у грудні ситуація на ринку автогазу стабілізується і ціни знизяться.