Сервіс електронної черги на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) розгорнуто в усіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторну ВЛК без госпіталізації, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Міноборони ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК. Одна з основних переваг - для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8-му ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря. На основі записів і проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту фахівців. І в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що доступ до електронної черги відкрито для всіх начальників медичних частин. Для того щоб військовослужбовці отримали можливість записуватися через електронну чергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоров'я, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК і на прийом до лікарів.