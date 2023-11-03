також у роздiлiСуспiльство
Вже близько 4 тисяч українців поїхали з Ізраїлю після нападу ХАМАСу
Федоров обіцяє, що повісток в "Дії" не буде
Міноборони виявило зловживання з додатковими виплатами військовим на 123 млн гривень
Щоб розвивати видобуток нафти і газу, треба зменшити роль “Нафтогазу”, — Кацуба
Умєров з'їздив на північ та обговорив з військовими готовність протистояти атакам росіян
В Україну повернули тіла 50 полеглих захисників
Автогаз в Україні знову подорожчав
Жіночих купе в потягах стане більше
Британські інженери вчать українців захищатись від атак Росії на енергосистему
Стало відомо, скільки екологічних злочинів вчинила РФ
МОЗ: Перший електронний рецепт відтепер можна отримати без візиту до лікаря
Кім попередив, що взимку в Миколаєві погіршиться якість води
МОЗ: Строк дії електронних рецептів подовжили до 90 днів
СБУ заблокувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації
Стало відомо, скільки жінок служать в ЗСУ
Росія передислокує кораблі ближче до Новоросійська, але ризик обстрілів не зменшується
Міноборони прийняло на постачання нові зразки військової техніки
Відбувся перший рейс нового потягу Львів-Варшава

Сервіс електронної черги на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) розгорнуто в усіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторну ВЛК без госпіталізації, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Міноборони ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК. Одна з основних переваг - для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8-му ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря. На основі записів і проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту фахівців. І в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що доступ до електронної черги відкрито для всіх начальників медичних частин. Для того щоб військовослужбовці отримали можливість записуватися через електронну чергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоров'я, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК і на прийом до лікарів.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0