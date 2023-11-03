Польські перевізники перенесли дату початку блокади руху вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні з 3-го на 6-те листопада, повідомив у четвер голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко у фейсбуці із посиланням на одного з організаторів протесту.

"Польські перевізники заявили, що переносять початок блокади руху вантажного транспорту, який прямуватиме в напрямку трьох пунктів пропуску, з 3-го на 6-те листопада. Про це розповів співголова блокади, організатор протесту біля пункту пропуску "Краківець-Корчова" Томаш Борковський", - ідеться в повідомленні.

Блокада розпочнеться о 13:00 за київським часом 6 листопада. Організатори протесту отримали офіційний дозвіл місцевої влади на його проведення до 3 січня 2024 року, йдеться в повідомленні.

Блокада вантажного транспорту буде організована в напрямку трьох пунктів пропуску: "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

Одна з головних вимог організаторів протестів - повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників і зменшення їхньої кількості від довоєнного рівня, коли видавали до 200 тис. дозволів на рік. Крім того, перевізники хочуть, щоб порожні польські вантажні автомобілі, які повертаються з України до Польщі, могли проїжджати кордон без еЧерги і не чекаючи 10-12 днів. Також, перевізники вимагають посилити правила перевезення за ЄКМТ (сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту).

Раніше повідомлялося, що польські перевізники за участю 200 осіб і в присутності 100 тягачів проведуть одноденний страйк біля найбільшого на польському кордоні пункту пропуску (ПП) "Ягодин-Дорохуськ" 3 листопада.

Мінвідновлення підтвердило, що отримало повідомлення про підготовку блокади пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, після чого ініціювало зустріч з офіційними представниками Польщі та Єврокомісії (ЄК) для забезпечення стабільної роботи кордону.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра Сергій Деркач заявив, що більшість вимог польських перевізників, які погрожують перекрити кордон, нездійсненні.