Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що держава сприятиме вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти, починаючи з дошкільної.

"Наша глобальна мета - посилити Україну, українців і все українське, зокрема за рахунок виходу на глобальний ринок. І англійська мова - один із необхідних для цього інструментів. Нині 49% опитаних українців не мають жодних навичок з англійської мови. І це вказує на те, що близько половини опитаних громадян можуть втрачати додаткові можливості, які можна використовувати і для особистісного розвитку, і для розвитку держави. І цей пробіл може бути заповнений, зокрема завдяки змінам в освіті. Тож на державному рівні сприятимемо вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти та в будь-якому віці, починаючи з дошкільнят", - цитує Лісового пресслужба Міносвіти за результатами презентації національного проєкту з популяризації англійської мови Future Perfect.

Зазначається, що результати дослідження від British Council свідчать, що вчителі англійської мови мають дуже високий рівень володіння мовою: більше ніж 90% із них мають CEFR B2 або C1.

"Саме викладачі задають планку для основи, на якій будуватимуться інновації та мовна політика в майбутньому", - додали у відомстві.

У відомстві заявили, що до програми Future Perfect можуть долучатися бізнеси, організації та ініціативи, які допомагають українцям вивчати англійську мову.

"Відтепер можна стати частиною програми зі своїм проєктом, надіславши власні безоплатні для вивчення інструменти для розгляду на електронну пошту: [email protected]", - ідеться в повідомленні.