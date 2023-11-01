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Сили оборони за минулу добу знищили всі три випущені по українській території керовані авіаційні ракети Х-59, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) обстановку станом на 18:00 середи.

"Російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 керовані авіаційні ракети Х-59 і 20 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 ракети та 18 ударних БПЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, протягом доби відбулося 43 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - наголошується в повідомленні.
ForUm

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