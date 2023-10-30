Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим і обговорив з ним обороноздатність країни на північному напрямку.
Про це Умєров написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Він та Наєв обговорили обороноздатність України вздовж північного кордону з країною-агресором Росією та на ділянці кордону з Білоруссю.
Умерова також обговорив із військовими готовність Сил оборони України дати відсіч та протистояти атакам російських окупантів. Крім того, міністр заслухав доповідь щодо протидії російським ударним дронам на північному напрямку.
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