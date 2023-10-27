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У п’ятницю, 27 жовтня, порівняно із четвергом, 26 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 1,8% до 28,35 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на 57,59 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 57,59 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 57,59 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 57,59 гривні за літр.Середні ціни на газ підвищилися на 1,8% із 27,85 гривні за літр до 28,35 гривні за літр.
ForUm

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