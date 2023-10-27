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Запуск ворогом останнім часом невеликих груп "Шахедів" допомогає йому робити висновки щодо сил та засобів ППО, які знаходяться в тому чи іншому регіоні, й планувати наступні атаки.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в етері телемарафону.

"Шахед", ми знаємо, далекобійний. Це як баражуючи боєприпас вважається, як безпілотник-камікадзе, як засіб, який може влучати точно. Він має GPS-навігацію, по якій йде й по прокладеному оператором маршруту, й може летіти далеко й постійно змінюючи маршрут", – зазначив він.

Речник пояснив, що навіть невелика кількість БПЛА, яку ворог застосовує, проводить маневри країною і визначає, де їх краще збивають, а де гірше.

"Це дозволяє ворогу робити висновки щодо сил та засобів, які знаходяться у тому чи іншому регіоні, і враховувати цю інформацію при плануванні наступних атак. Тобто така собі ще й розвідувальна функція", – сказав він.

Ігнат наголосив, що навіть невелика кількість БПЛА – 5 чи 6 – це "не просто так політати відправили" – ворог відправляє "Шахеди" конкретно на об'єкти для їх знищення.

"Навіть невелика кількість, ті ж 11 чи 15, вони розлітаються по різних маршрутах, практично ніколи не летять укупі – це дозволяє ворогу проводити збір інформації, важливої для нього, щодо сил та засобів", – підкресли він.
ForUm

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