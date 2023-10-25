Акціонерне товариство "Укрзалізниця" подвоює кількість рейсів із жіночими купе.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

З 15 листопада жіночі купе стануть доступні ще в 4 поїздах: №17/18 "Харків – Ужгород", №29/30 "Київ – Ужгород", №3/4 "Запоріжжя – Ужгород" та №26/236 "Одеса – Рахів".

"Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку Укрзалізниці з 27 жовтня. Глибина продажу 20 діб. Як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

"Наш пілотний проєкт із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга. Обирали "довгі" рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також підключили до проєкту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів", – зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.