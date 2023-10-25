Антикорупційні органи України повідомили про підозру в заволодінні державними землями народному депутату України Роберту Горвату.

"24 жовтня 2023 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прокурор за участю детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомив народному депутату України про підозру в заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі шкоди на більш ніж 123 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Також 24-25 жовтня 2023 року детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину: колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства.

Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

"У межах досудового розслідування встановлено, що у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками", - наголошується в повідомленні.

За інформацією прокуратури, директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області.

"Після припинення права користування цими землями, відповідно до злочинної схеми, керівник ГУ Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми", - інформують у САП.

У результаті реалізації цієї схеми державі було завдано понад 123 млн грн збитків.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У повідомленні не зазначено імені нардепа, як стало відомо агентству, йдеться про Роберта Горвата (депутатська група "Довіра", голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики).