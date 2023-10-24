Суд арештував без права застави винуватця ДТП у Києві, в якій 22 жовтня загинув військовослужбовець.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Шевченківським районним судом м. Києва винуватцю ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці".

ДТП сталася 22 жовтня близько 00:03 на блокпосту при вʼїзді до столиці.

Водій автомобіля "Honda Civic" рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у Києві в напрямку Броварського проспекту.

Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Водія машини "Honda Civic" затримали. Ним виявився адвокат, 1978 р.н. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП, чоловік перебував у тверезому стані.