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До України найближчим часом надійдуть трансформатори та сонячні панелі від японських партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго за підсумками зустрічі заступників міністра енергетики Ярослава Демченкова та Світлани Гринчук із представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

За словами віце-президента агентства Андо Наокі, Японія продовжить підтримку українського енергосектору, та анонсував поставки в Україну протягом найближчих місяців трансформаторів та сонячних панелей.

Він додав, що енергетична безпека має дуже важливе значення, і близько 40% допомоги, яку японська сторона надає Україні, - це підтримка енергетичного сектору країни.

 
ForUm

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