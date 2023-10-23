Місто Авдіївка є воротами у Донецьк та до всієї Донеччини. Незважаючи на складнощі, сили оборони України завдають російським окупантам великих втрат у живій силі та техніці. Про це в інтерв'ю "Еспресо" розповівпредставник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у неділю, 22 жовтня.

Юсов зазначив, що ситуація на Авдіївському напрямку складна, але українські оборонці стримують атакуючі дії ворога. Завдяки цьому російські окупанти не можуть досягнути поставлених завдань та повертаються до тактики так званих "м'ясних" штурмів, втрачаючи багато техніки та людей.

"Разом з тим, окрім власне тих дій, які йдуть з боку ворога, українські Сили безпеки і оборони продовжують активні дії, продовжують звільняти територію і просуваються, в тому числі, на окремих ділянках фронту згідно з загальним планом та задумом. Авдіївка - це по суті ворота в Донецьк, ворота на звільнення української Донеччини", - підкреслив Юсов.

За його словами, зараз навколо Авдіївки відбувається чергове загострення, але війська агресора не можуть реалізувати свої плани. Оборона кожного українського населеного пункту важлива, тому що повертати набагато важче, ніж тримати оборону, але Авдіївка справді має значення, сказав Юсов.