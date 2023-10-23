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Інженери британської армії розробили програму навчання для українських цивільних інженерів із захисту енергетичного сектора від атак Росії цієї зими.

Про це повідомляє Міноборони Британії, пише "Європейська правда". 

Двотижнева навчальна програма була розроблена і проведена на прохання України для подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору.

Українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити ці місця від російських атак.

Міністр оборони Грант Шаппс сказав, що навчання є необхідними для захисту українських цивільних осіб із наближенням зими.

"Цивільне населення України щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку путінських сил та їх невибіркової кампанії бомбардувань критичної інфраструктури", – прокоментував міністр.

Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури Великої Британії, і використали їхній професійний досвід для навчання на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту критично важливих об’єктів національної інфраструктури.
ForUm

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