РФ вчинила близько 2500 екологічних злочинів від початку повномасштабного вторгнення в Україну, водночас кожен день війни завдає Україні приблизно EUR120 млн збитків.

Як повідомляється в неділю на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій, про це повідомили міністр економіки Юлія Свириденко і генеральний прокурор Андрій Костін під час конференції United for Justice. United for Nature.

У повідомленні наголошується, що РФ має компенсувати збитки та шкоду, завдані українському довкіллю. Для цього українські правоохоронці встановлюють стандарти розслідування та притягнення до відповідальності винних за злочини проти довкілля та екоцид.