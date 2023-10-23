РФ вчинила близько 2500 екологічних злочинів від початку повномасштабного вторгнення в Україну, водночас кожен день війни завдає Україні приблизно EUR120 млн збитків.
Як повідомляється в неділю на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій, про це повідомили міністр економіки Юлія Свириденко і генеральний прокурор Андрій Костін під час конференції United for Justice. United for Nature.
У повідомленні наголошується, що РФ має компенсувати збитки та шкоду, завдані українському довкіллю. Для цього українські правоохоронці встановлюють стандарти розслідування та притягнення до відповідальності винних за злочини проти довкілля та екоцид.
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