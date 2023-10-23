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РФ вчинила близько 2500 екологічних злочинів від початку повномасштабного вторгнення в Україну, водночас кожен день війни завдає Україні приблизно EUR120 млн збитків.

Як повідомляється в неділю на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій, про це повідомили міністр економіки Юлія Свириденко і генеральний прокурор Андрій Костін під час конференції United for Justice. United for Nature.

У повідомленні наголошується, що РФ має компенсувати збитки та шкоду, завдані українському довкіллю. Для цього українські правоохоронці встановлюють стандарти розслідування та притягнення до відповідальності винних за злочини проти довкілля та екоцид.

 
ForUm

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