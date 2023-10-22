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Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по терміналу "Нової пошти" в смт Коротич Харківської області становить 17 осіб, загиблих шестеро, повідомляють у телеграм-каналі Харківської обласної прокуратури в неділю.

"Станом на сьогодні кількість постраждалих збільшилася до 17. Ще один працівник підприємства зазнав осколкових поранень. Йому надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих і 16 постраждалих унаслідок удару окупантів по території терміналу компанії. Постраждалі - чоловіки віком від 19 до 43 років, із травмами різного ступеня тяжкості їх доправили до лікарні.

Фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
ForUm

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