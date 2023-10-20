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У Миколаєві взимку погіршиться якість води. Про це в ефірі телеканалу Еспресо 19 жовтня заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Якість води погіршиться приблизно на два місяці впродовж зими. Але ми працюємо одночасно у двох напрямках для того, щоб забезпечити стале водопостачання міста і підвищити якість води", - зазначив очільник регіону.

Кім додав, що шляхи розв'язання проблеми є, стоїть питання у часу та грошей.
ForUm

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