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Росія переозброюється та очікує, що допомога Україні з боку західних держав ослабне. Відповіддю ж Заходу має стати збільшення військової допомоги Україні та посилення санкцій, поряд із посиленням західної єдності, а не ведення довгої війни.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Великобританії, колишній член Лейбористської партії Нейл Коул.

"Російська стратегія, як ми бачимо, полягає в тому, щоб переозброїти саму себе, очікуючи, що інтерес інших держав підтримувати допомогу Україні ослабне", — заявив парламентар.

"Я вважаю, що єдиною правильною відповіддю є не ведення довгої війни, але зміцнення єдності союзників, збільшення допомоги та посилення санкцій для збільшення шкоди, щоб Росія та росіяни зрозуміли, що путінська війна змінила все і не лише для України, а й для Росії та для міжнародних організацій. Ми не можемо акцептувати те, що Росія зробила чи дозволити, щоб це тривало. Я хотів би, щоб та допомога, яка вже була обіцяна, була отримана Збройними Силами України", — підсумував Нейл Коул.
ForUm

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