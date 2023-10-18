Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру чиновнику столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій, який не зазначив у декларації майно дружини на майже 13 млн грн, інформують у ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією бюро, чиновник у декларації за 2020 рік не зазначив, що його дружина володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком, земельною ділянкою.

Усе майно, як уточнено в повідомленні, розташоване в Києві та Київській області.

"Відомості, що були вказані в декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн", - зазначають у ДБР.

Також, згідно з повідомленням, посадовець не задекларував ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність, уже в декларації за 2021 рік. Цього разу відомості відрізнялися від достовірних на суму в 12,7 млн грн.