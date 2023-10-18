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Строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, продовжено з 30 до 90 календарних днів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, водночас строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається колишнім - 10 днів. На ліки, що підлягають реімбурсації або які відпускають на пільгових умовах, чи на екстемпоральні лікарські засоби строк також залишається колишнім - 30 календарних днів.

МОЗ нагадує, що наркотичні ліки відпускають лише за електронним рецептом.
ForUm

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