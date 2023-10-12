За підрахунками українських військових, за минулу добу захисники України знищили орієнтовно 990 російських загарбників, 42 танки, 44 бойових броньованих машини, 32 артилерійських системи та 25 одиниць автомобільної техніки.
Про це йдеться в оперативних даних Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 12 жовтня .
Загальні бойові втрати армії РФ з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:
- особовий склад – близько 284 890 (+990) осіб,
- танки – 4 905 (+42) од,
- бойові броньовані машини – 9 264 (+44) од,
- артилерійські системи – 6 763 (+32) од,
- РСЗВ – 811 (+2) од,
- засоби ППО – 545 (+0) од,
- літаки – 316 (+0) од,
- гелікоптери – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
- крилаті ракети – 1 531 (+1),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9 170 (+25) од,
- спеціальна техніка – 966 (+1).
Дані уточнюються.
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